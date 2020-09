Hello Dolly!-vertaler Jan Rot hoopt dat musical na ’corona-onzin’ terugkeert

De voorstelling werd drie dagen na de première gecanceld omdat alle theaters de deuren moesten sluiten. Producent MediaLane maakte in juni bekend dat de voorstelling, met Simone Kleinsma en Paul de Leeuw in de hoofdrollen, dit seizoen niet meer terugkeert. Het is door de coronacrisis en de publieksbeperkingen onmogelijk om momenteel zo’n grote productie op de planken te brengen.

„Het is een heel goed besluit geweest om het even stop te zetten”, erkent Rot. „Maar het zou goed zijn als we na die corona-onzin verder gaan kijken. Hoe staat de vlag erbij, willen Simone en Paul nog? Het was een geweldige voorstelling waar iedereen met zoveel inzet aan gewerkt heeft.”

De musical Hello Dolly! gaat over een koppelaarster die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horcus ten Gelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Ten Gelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden. Producent Medialane heeft ruim twee jaar aan de voorstelling gewerkt. De voorstelling zou tot zomer 2021 spelen.