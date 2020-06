Kim Kardashian zorgt voor woedende fans

Opnieuw zorgt socialite voor opschudding. Ⓒ Hollandse Hoogte

Begin maar eens over KIM KARDASHIAN en dan gaat het al snel over haar nogal voluptueuze lichaam. Haar achterwerk zal zo ongeveer de beroemdste derrière ter wereld zijn. Ze liet het inspuiten met vet uit onder andere haar buik om het zo rondingen te geven van majestueuze proporties. Maar voor andere lijfelijke strapatsen is ze ook wel in. Deze week postte ze een foto van vorig jaar, waarin ze zichzelf (hoe is het mogelijk?) in een korset wist te wurmen, waardoor ze een wespentaille kreeg waar een wesp nog jaloers op zou worden. Haar miljoenen volgers kunnen die actie echter lang niet waarderen.