R. Kelly in hoger beroep in misbruikzaak in New York

Kelly werd in 2021 schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. In juni vorig jaar werd de 56-jarige Amerikaan veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

De advocaten van de zanger, die alle aantijgingen altijd heeft ontkend, zeggen dat minstens vier juryleden na de rechtszaak hebben toegegeven ’een vooroordeel’ te hebben over zijn schuld nog voordat ze hun officiële oordeel hadden uitgesproken. Enkele van hen zouden de documentaireserie Surviving R. Kelly, waarin slachtoffers spreken over het vermeende misbruik van de zanger, voor de rechtszaak hebben gezien. Daarom hadden die juryleden volgens de advocaten nooit plaats mogen nemen in de jury.

Bewijs

Ook is er volgens de advocaten tijdens de zaak bewijs aangedragen dat niet had moeten worden toegelaten. Als voorbeeld worden onder meer details over de seksuele voorkeuren van Kelly genoemd die niets te maken zouden hebben met de aanklachten waarvoor de zanger terechtstond. Hierdoor heeft de zanger volgens hen geen eerlijk proces gehad. De advocaten vragen daarom om zijn veroordeling terug te draaien of een nieuw proces.

Kelly werd in februari in Chicago veroordeeld tot nog eens twintig jaar cel vanwege kinderporno en afpersing. Tegen die uitspraak is vooralsnog geen hoger beroep aangetekend. De zanger zit sinds 2019 vast in afwachting van de rechtszaken.