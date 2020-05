’Ik ga over mijn nek van wat ik voorbij zie komen’

„Zeker weten dat ze zwanger is!”, schreef een van haar volgers. Hierop reageerde Kourtney: „Zo zie ik eruit met een paar kilootjes meer en eerlijk gezegd bevalt me dat wel. Ik heb drie kinderen op de wereld gezet en zo ziet mijn lichaam er daarna uit.”

Kourtney is niet de enige Kardashian die ’backlash’ krijgt via sociale media. Ook haar zus Khloé zou volgens een aantal oplettende volgers zwanger zijn en wel van haar ex-vriend Tristan Thompson, met wie ze dochter True deelt.

„Ik ga echt over mijn nek van alles dat ik voorbij zie komen. Mensen denken van alles en nog wat over mij te weten, inclusief over mijn baarmoeder. Alle nare dingen die jullie over mij verspreiden zijn niets meer dan geruchten. Ik kan daar echt helemaal niets mee en weet je, zelfs als het waar zou zijn: dan is het mijn leven en niet het jouwe”,, aldus Khloé.