Sipke Jan overspoeld met reacties na emotioneel betoog First Date

Presentator Sipke Jan Bousema is maandag „overspoeld” met reacties over zijn emotionele betoog over het feit dat Friesland als enige provincie van Nederland geen regenboogvlag heft. Hij kreeg „zeker meer dan honderd” berichtjes via sociale media en e-mails van mensen die zich in zijn verhaal herkenden. Het ging niet alleen om lhbti-jongeren uit Friesland, maar ook om ouders die met hun bericht hun homoseksuele kinderen wilden steunen.