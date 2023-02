Premium Het beste van De Telegraaf

’Ghislaine Maxwell in isoleercel gegooid na interview met tv-zender’

Ghislaine Maxwell, de gevallen socialite die achter slot en grendel zit wegens betrokkenheid bij de misbruikschandalen van Jeffrey Epstein, verbaasde vorige maand vriend en vijand met een interview dat ze vanuit de gevangenis gaf. In een videogesprek sprak Maxwell met goede vriendin Daphne Barak, een Britse journaliste die onder meer werkzaam is voor The Mail, uitvoerig over haar leven binnen de muren van het Federal Correctional Institute Tallahassee (FCI). Naar verluidt is dat gesprek haar duur komen te staan!