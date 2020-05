Daniel Radcliffe duikt in Harry Potter

Radcliffe neemt het eerste hoofdstuk uit Harry Potter en de Steen der Wijzen op zich. Het resultaat is sinds dinsdag te horen via Spotify en te zien via de website van het nieuwe initiatief Harry Potter At Home.

De acteur trapt de actie af en de komende weken leest er elke week een andere ster voor. Ook Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne en Noma Dumezweni nemen een hoofdstuk voor hun rekening. Meer namen worden later bekendgemaakt.

Alle zeventien hoofdstukken worden gratis online en via Spotify gedeeld. Het initiatief werd in het leven geroepen om fans iets leuks te geven tijdens de coronacrisis.