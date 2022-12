Premium Het beste van De Telegraaf

Snack voor de feestdagen Verse reeks ’Emily in Paris’: ’Meer liefdesdriehoeken, meer drama, meer mode’

Door Bernice Breure

Ⓒ MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX

Het perfecte kerstcadeau, juichen sommige fans. Net voor de feestdagen verschijnt de derde reeks van Emily in Paris . Een seizoen waarin keuzestress hét thema lijkt voor onze heldin, de selfieminnende Amerikaanse millennial die gestationeerd is in de Franse hoofdstad. Het is tijd om knopen door te hakken op het terrein van carrière en liefde. Of toch niet?