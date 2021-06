Herman van Veen speelt alsnog jubileumreeks

„Kan het bijna niet geloven, maar aan mijn gezicht te zien moet het wel waar zijn”, laat Van Veen op sociale media weten.

De rasartiest vierde in maart 2020 zijn 75e verjaardag. Het was de bedoeling dat Van Veen een lange jubileumtour zou doen, maar deze werd eerst in het voorjaar en daarna in het najaar gecanceld vanwege de coronapandemie. Nu kan de show worden ingehaald.

De inmiddels 76-jarige Van Veen is na de reeks in Carré ook nog in een groot aantal andere theaters te zien.