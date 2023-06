Travis Scott niet aangeklaagd voor verdrukkingen Astroworld

In de Amerikaanse staat Texas kwam donderdag een jury bij elkaar die daarover tot een oordeel moest komen. Een woordvoerder van de artiest liet een aantal uur daarop weten dat Scott niet wordt vervolgd. „Het besluit van vandaag bevestigt wat we al een tijd wisten: dat Travis Scott niet verantwoordelijk is voor de tragedie die zich heeft afgespeeld op Astroworld”, aldus de woordvoeder.

De zegsman benadrukt dat de artiest de show drie keer had stilgelegd om te kijken of het wel goed ging in het publiek. „Nu dit hoofdstuk is afgesloten, hopen we dat de overheid zich gaat focussen op wat echt belangrijk is: hartverscheurende drama’s als die op Astroworld voorkomen.”

Een week na het drama bleek dat er vergunningen niet op orde waren, veiligheidspersoneel niet goed was opgeleid en dat het te lang duurde voordat er werd ingegrepen. Enkele nabestaanden troffen een schikking met Scott.