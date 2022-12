Nick Cannon voor de twaalfde keer vader geworden

Het is het tweede kind van Cannon en Alyssa Scott. Ze kregen vorig jaar al zoon Zen, maar die overleed vijf maanden na zijn geboorte.

De vruchtbare presentator (42) was half november vader geworden van zijn elfde kind, tevens zijn vierde in vier maanden tijd bij verscheidene vrouwen. Het meisje heet Beautiful Zeppelin en is de dochter van Abby De La Rose, met wie Cannon ook al een tweeling heeft.

De andere kinderen van Cannon zijn zoon Rise (drie maanden), dochter Onyx (drie maanden), zoon Legendary (zes maanden), de tweelingjongens Zion en Zillion (1 jaar), dochter Powerful Queen (2 jaar), zoon Golden (5) en de 11-jarige tweeling Monroe, een jongetje, en Moroccan, een meisje. Cannon kreeg al zijn kinderen bij zes vrouwen.