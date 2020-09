Jan Kooijman voor de rechter wegens belaging, overlast en laster

SBS en Kooijman zouden volgens het Belgische persbureau Belga in 2016 bij de voorbereidingen van het programma Opgejaagd een voormalige dierenarts lastiggevallen hebben. De man zou al meerdere malen hebben aangegeven dat hij niet aan het programma wilde meewerken.

In Opgejaagd werden zaken behandeld van mensen die het slachtoffer waren geworden van stalking of cyberstalking. Kooijman confronteerde vermeende belagers met de feiten die hen werden verweten.

Zaak

De dierenarts uit Aalst, die zijn ex zou hebben belaagd, werd in het programma niet in beeld gebracht, maar de gevel van zijn huis wel. Om die reden stapte de man naar de rechter. De Brusselse raadkamer verwees de zaak in september 2018 door naar de rechtbank.

De zaak zou eerst dinsdag dienen, maar de rechtbank heeft de behandeling uitgesteld naar 28 oktober. SBS België liet eerder weten de zaak af te wachten.