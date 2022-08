Magnum P.I.-acteur Roger E. Mosley (83) overleden

Mosley was tussen 1980 en 1988 in totaal in 158 afleveringen van Magnum P.I. te zien. Als helikopterpiloot T.C. hielp hij vaak hoofdrolspeler Tom Selleck uit de brand. In 2018 speelde Mosley ook in de reboot van Magnum P.I., al was hij daar wel te zien als een ander personage.

Mosley had gedurende zijn carrière ook rollen in diverse andere series en films. Zo was hij te zien in onder andere Love Boat, Starsky and Hutch en Night Gallery.