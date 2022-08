Magnum P.I.-acteur Roger E. Mosley (83) overleden na zwaar auto-ongeluk

Mosley was tussen 1980 en 1988 in totaal in 158 afleveringen van Magnum P.I. te zien. Als helikopterpiloot T.C. hielp hij vaak hoofdrolspeler Tom Selleck uit de brand. In 2018 speelde Mosley ook in de reboot van Magnum P.I., al was hij daar wel te zien als een ander personage. Mosley had gedurende zijn carrière ook rollen in diverse andere series en films. Zo was hij te zien in onder andere Love Boat, Starsky and Hutch en Night Gallery.

Zijn dochter schreef op Facebook:: „We kunnen niet rouwen om zo’n fantastische man: hij zou het HATEN als we huilen in zijn naam. Het is tijd om te vieren wat hij ons nalaat. Ik hou van je papa. Jij hield van mij. Mijn hart is zwaar, maar ik ben sterk.” De dochter belooft ook zorg te dragen voor haar moeder, Mosleys vrouw Antoinette Laudermilk ’die jij bijna 60 jaar liefhad’. „Je hebt me goed opgevoed en zij is in goede handen. Rust goed.”