Tom Hanks krijgt eredoctoraat en volleybal van Harvard

Naast het eredoctoraat kreeg de acteur ook een volleybal van de universiteit cadeau. Dat is een verwijzing naar een van de bekendste rollen van Hanks, in de film Cast Away. Daarin speelt hij de eenzame Chuck Noland die bevriend raakt met de volleybal Wilson.

De tweevoudig Oscarwinnaar gaf tijdens de uitreiking ook een toespraak. Daarin grapte hij tegen de aanwezigen dat zij niet „verbitterd” moesten zijn dat hij een diploma kreeg zonder daar ooit wat voor gedaan te hebben. „Ik heb wel behoorlijk goed verdiend aan het spelen van iemand die dat wel heeft gedaan”, zei Hanks verder. Daarmee verwees hij naar de fictieve Harvard-professor Robert Langdon, die hij speelde in de films The Da Vinci Code, Angels & Demons en Inferno.

De acteur presenteerde eerder deze week nog zijn nieuwe film Asteroid City op het Filmfestival van Cannes. Verder speelde hij de afgelopen jaren in films als Elvis, Pinocchio en A Man Called Otto.