Man bijt hond krijgt nieuwe kans direct na Chateau Meiland

Het programma wordt vanaf 11 mei om 21.30 uur uitgezonden op SBS6, direct na Chateau Meiland. Vorig jaar begon SBS het ooit zo populaire NPO-programma om half acht ’s avonds uit te zenden. Begin april ging het even van de buis, maar nu is het dus terug op een nieuw tijdstip. Het programma zal tot 15 juni te zien zijn.

Nieuw is niet alleen de terugkeer naar de gasten van twintig jaar geleden, maar ook het laten zien van wat er in Nederland gebeurt in coronatijd. „Van het ontstaan van uitzonderlijke initiatieven tot de ontwikkeling van nieuwe hobby’s in en om het huis.Verslaggevers gaan wekelijks op pad en houden daarbij gepaste afstand.”