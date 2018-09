’Led Zeppelin plant reünietoernee’

Bronnen van de krant weten te melden dat de 69-jarige in gesprek is met gitarist Jimmy Page (74) en bassist John Paul Jones (72) over een jubileumconcert. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de band bij elkaar kwam. De reünie zou aanstaande oktober moeten plaatsvinden in Londen.

„Jimmy en Robert praten weer met elkaar en bespreken hoe ze het grote jubileum kunnen vieren”, aldus de insider over de bandleden, die elkaar de afgelopen jaren over en weer verwijten maakten over een eventuele hereniging. „Realistisch gezien zal dit de laatste keer zijn dat de band een reden heeft voor een reünie.”

Volgens de krant is het ook nog mogelijk dat de mijlpaal wordt gevierd met een concert van andere artiesten die Led Zeppelin-muziek spelen, waarbij de bandleden hier en daar meedoen. De in 1980 overleden drummer John Bonham zou bij de festiviteiten worden vervangen door zijn zoon Jason.