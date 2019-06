Nick Schilder nog te ziek om op te treden

Dat schrijft het duo op Instagram. „Een combinatie van een keelontsteking en griep maken het voor hem helaas onmogelijk om vanavond in Nijmegen te zingen.” Voor vrijdag staat een optreden in het Zuiderparktheater in Den Haag op de planning. Of Nick dat gaat redden, is nog onduidelijk, aldus zijn manager. „Dat moeten we gewoon afwachten. Ik hoop van wel natuurlijk, maar daar kun je nu nog niets over zeggen.”

Nick en Simon moesten vrijdagavond al een optreden in Oostende staken, omdat Nick last kreeg van zijn stem. Hij liet op Instagram weten: „Ik kon wel door de grond zakken toen ik na twee nummers merkte dat mijn stem me compleet in de steek liet.”

Donderdag worden de data bekend waarop de twee optredens ingehaald worden.