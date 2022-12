Taylor Swift-fans klagen Ticketmaster aan

Toen de kaartjes voor Swifts tournee een paar weken geleden in de voorverkoop gingen, verliep dat verre van soepel. Vele fans stonden uren in digitale wachtrijen, maar de vraag naar kaartjes was veel groter dan het aanbod. Veel tickets waren door bots opgekocht. Hierdoor konden mensen die zich hadden geregistreerd voor de voorverkoop geen kaartjes meer bemachtigen. Ticketmaster moest daarna de reguliere kaartverkoop annuleren.

De zangeres reageerde zelf ook boos op het debacle met de concertkaarten. Hoewel ze het ’fantastisch’ noemde dat 2,4 miljoen mensen een kaartje hebben kunnen kopen voor haar shows, maakte het haar „kwaad” dat het voor bijna niemand eenvoudig was om een ticket te bemachtigen. „Het was ondraaglijk voor mij om deze fouten aan te zien.”

Het probleem dat tickets door bots worden opgekocht, is iets wat de laatste jaren steeds vaker gebeurd. Het zorgt er niet alleen voor dat fans nog nauwelijks aan een kaartje kunnen komen, maar ze daardoor vaak meer dan het dubbele moeten betalen bij louche doorverkoopsites. Ook de Vegas-concerten van Adele waren supersnel uitverkocht. De tickets waren zo populair dat Adele niet eens met een gastenlijst mocht werken en ook gewoon in de rij moest aansluiten om een kaartje te bemachtigen.