Talpa tevreden over ’zomerstage’ Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman

„We kijken met enorm veel plezier en tevredenheid terug op de zomerstage van Marcel en Gijs. Steeds meer mensen zijn het programma gaan kijken en waarderen”, aldus de zegsvrouw. De laatste uitzending, met Jeroen Pauw als gast, werd vrijdagavond door zo’n 572.000 mensen bekeken. In de laatste week werd de talkshow door gemiddeld meer dan een half miljoen kijkers bekeken. „Daar genieten we eerst nog even van na”, laat Talpa weten.

Over een eventueel vervolg van de talkshow Marcel & Gijs bij SBS6, kan Talpa nu nog niks zeggen. „Mocht er in de toekomst nieuws zijn met betrekking tot een eventueel vervolg van dit programma, dan komen wij hier vanuit SBS6 op terug.”