Cara Delevingne weer single?

Cara Delevingne en Ashley Benson Ⓒ Hollandse Hoogte

Cara Delevingne heeft afgelopen maandagavond een bijzondere tweet geplaatst. Het 27-jarige model plaatste een bericht op Twitter waarin ze liet weten niet meer samen te zijn met Ashley Benson. Even later was het bericht nergens meer te bekennen op haar tijdlijn.