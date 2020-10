Bastiaan Ragas Ⓒ Foto M. Jager

Mooie muziek, slechte grappen en een verhaal. Zo omschrijft Bastiaan Ragas zijn nieuwste stuk Lang zal je leven. Een titel waarvan je niet weet of het een wens of een vraag is. „Daarom is het zo belangrijk om bij jezelf na te gaan of je wel op het goede pad zit.”