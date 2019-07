Angela Groothuizen herdenkt: ’Ria is altijd bij ons’

Angela vertelt hoe ze Ria voor het eerst ontmoette in De Rustende Jager in Bergen, toen zij nog maar twaalf jaar oud was en Ria 15. Ze werkten, hoe jong ze ook waren, beiden al als betaalde zangeressen, tot die kans kwam dat ze samen konden werken. „Negen jaar lang hebben we de kamer gedeeld en ’s ochtends werd ik wakker en dan ging er een peukje in en een kopje koffie, had ik gehaald. Ik zag haar vaker dan haar man haar zag,in sommige jaren.”

„En vandaag is het tien jaar geleden dat ze stierf. Ik was op dat moment in Bali, moest holderdebolder terug. Ik had haar een paar dagen geleden gesproken en ze zei: ’O meid, ik voel me prima, heerlijk, ga jij op vakantie’. En toen ik terug was, was ze er al niet meer. En het was verschrikkelijk voor mij en de andere Dots om haar weg te moeten brengen.”

Zaterdag, precies tien jaar na Ria’s sterfdag - ze overleed op 52-jarige leeftijd aan longkanker - is Angela weer in het buitenland. „Ik heb gelukkig de andere vier nog, maar Ria is gewoon altijd, altijd, altijd bij ons. Zelfs als ik heel ver van huis ben.”