Netflix-serie over Nederlandse diplomaat die killer opspoorde: ’Het was zo gruwelijk, dit mócht niet onbestraft blijven’

Voormalig diplomaat Herman Knippenberg (rechts) spoorde de gewetenloze Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj (links) op. In het midden de omgebrachte Amsterdamse toeristen Cocky Hemker en Henk Bintanja. Ⓒ ANP/HH, De Telegraaf

Wellington - Hij was koud aangesteld als derde secretaris op de Nederlandse ambassade in Bangkok, toen Herman Knippenberg – we schrijven 1976 – op het spoor kwam van de gewetenloze Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj. De jonge, ambitieuze diplomaat zette zijn scherpe tanden in ’De Slang’ na een dubbele moord op een Amsterdams stelletje, en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat hij levenslang achter de tralies verdween. Over het heldenepos – die van de Twént, voor de duidelijkheid – is een dramaserie gemaakt die razend populair is in Groot-Brittannië.