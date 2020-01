YouTube-ster Mascha Feoktistova in verwachting van eerste kindje

Mascha, bekend van haar YouTube-vlog Beautygloss, deelt op Instagram een foto waarop ze te zien is met Gregor en een foto van de echo. Hun zoon of dochter wordt in juli verwacht.

De in Rusland geboren vlogster lijdt aan PCOS, een aandoening waardoor het moeilijker is om in verwachting te raken. In haar vlogs lieten Mascha en Gregor al weten een grote kinderwens hebben.