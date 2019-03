Idris Elba in spin-off van Fast and Furious

De regie van Hobbs and Shaw is in handen van Deadpool 2-regisseur David Leitch. Het script is van de hand van Chris Morgan.

Woensdag werd bekend dat Vanessa Kirby ook een rol krijgt in de spin-off. De The Crown-actrice gaat daarin de zus spelen van Deckard Shaw, het personage van Jason Statham.

Studio Universal maakte vorig jaar bekend dat er een spin-off in de maak was van de populaire autoracefranchise Fast & Furious. De film draait om de eeuwig ruziënde Deckard Shaw en Luke Hobbs, een rol van Dwayne 'The Rock' Johnson. In de spin-off is het personage van Idris Elba hun felste tegenstander.