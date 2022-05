Marieke Elsinga gaat gedeeltelijk weer aan de slag

Ze laat weten dat ze nog even wil nadenken over wanneer ze weer terugkeert in de radioshow. „Daar heb ik wel een idee over, maar ik wil die datum nog niet hardop zeggen. Ik wil de rust om te kijken wanneer het goed voelt die wekker 's ochtends weer te zetten”, vertelt Marieke. Wel gaat ze volgende week beginnen met opnames voor een nieuw RTL-programma. „Dat wordt het eerste werk dat ik oppak. Het is niet verstandig ook meteen weer de ochtendshow te doen. Ik moet niet meteen weer met 180 kilometer gaan rijden.”

Ook zegt ze dat het momenteel ’wel goed’ met haar gaat. „Gewoon een heel stuk beter. Omdat ik minder pieker over ‘oh ben er niet en kan ik dat wel maken dat ik er 's ochtends niet ben'." De presentatrice en radio-dj kampte wel met een schuldgevoel: "(...) en dus had ik ook niet zo'n behoefte aan veel vrienden. Ik moest reflecteren. Voor mijn gevoel zat ik op een sneltrein, die ik overigens zelf heb gecreëerd”, aldus Marieke.

Marieke heeft een maand geleden zelf via een boodschap op Qmusic laten weten dat ze tijdelijk stopt met de ochtendshow Mattie & Marieke. Ze gaf aan dat ze rust moest nemen. Mattie speelde haar boodschap af tijdens de uitzending. De combinatie van haar presenteerwerk voor de ochtendshow met haar tv-werk bij RTL Boulevard en haar rol bij I Can See Your Voice breekte haar op. „„Ik krijg heel vaak de vraag: ’Hoe hou je dat vol’? Dat je radio maakt én televisie’. Mijn antwoord is dan altijd: ’Ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie’. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen, zodat ik over twee jaar nog steeds kan zeggen dat ik dit het allerleukste vind om te doen.