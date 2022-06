Jussie Smollett blij met terugkeer in Hollywood

„Het is altijd mijn plan geweest om mijn imperium uit te breiden en het niet alleen bij acteren te houden. Nu sta ik naast de camera in plaats van ervoor en stuur ik acteurs aan. Het is fantastisch om een nieuwe generatie talenten onder mijn hoede te nemen”, aldus Smollett.

De voormalig Empire-acteur kwam in opspraak nadat hij in 2019 claimde slachtoffer te zijn geweest van een ’hate crime’. Later bleek dat hij dit zelf in scène had gezet, wat hem op een gevangenisstraf en flinke geldboete kwam te staan. Jussie maakte op de rode loper van de gelegenheid gebruik om zijn familie en fans te bedanken voor hun steun in die donkere periode. „Ze hebben me nooit laten vallen, bleven in me geloven en daar ben ik hen eeuwig dankbaar voor. Dat is iets wat ik nooit zal vergeten.”