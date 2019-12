Tom Holland ’redde’ Spider-Man met dronken telefoontje

De grote Disney-baas zou Tom nog een keer opbellen om de toekomst van het stripfiguur te bespreken, nadat het er in eerste instantie op leek dat Spider-Man vanwege een rechtengeschil met Sony uit Disney’s MCU zou verdwijnen.

Het telefoontje in kwestie kwam tijdens een pubquiz waar Tom samen met zijn familie was. „Ik had al drie biertjes op, weinig gegeten en toen kreeg ik ineens een oproep van een onbekend nummer”, begint Tom zijn verhaal. „En ik had zo’n gevoel van ’dit zou Bob Iger kunnen zijn’, maar ik ben dronken”, vervolgt hij lachend.

Het bleek inderdaad de Disney-CEO te zijn om hem te vertellen dat er misschien een mogelijkheid was waardoor Spider-Man toch in de MCU kon blijven. Een aantal telefoontjes over en weer waarin Tom werd gevraagd naar zijn visie over de toekomst van Spider-Man bleken de basis voor de uiteindelijke terugkeer van ’Spidey’ bij Disney. „Ik heb Spider-Man gered”, aldus Tom met een knipoog.