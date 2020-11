Privédetective Varg Veum doet zijn eigen ding

Veum vindt Siren inderdaad, samen met een vriendje, Henrik Berger. En via deze jongen belandt hij bij diens familie, een rijke selfmade pater familias en diens fatterige zoontje Carl, die een hotel uitbaat. Dat daar nog meer gebeurt, daar komt Veum langzaamaan achter, soms samen, maar vaker ondanks de politie.

Sjofele inspecteur

Dit laatste is een terugkerend thema in de carrière van Varg Veum, die altijd eigenwijs zijn eigen ding doet. En die tot grote tegenzin van de sjofele inspecteur Dankert Muus een beetje al te regelmatig op lijken stuit. Maar dat is volgens Veum – het boek is in de ik-vorm geschreven - allemaal goed uit te leggen.

En aan Staalesen kun je wel toevertrouwen om een kostelijk, maar tamelijk deprimerend beeld te schetsen van de Noorse stad Bergen in november. Maar hij is ook sterk in andere bloemrijke omschrijvingen, zoals van Veums gemoedstoestand (,,Ik voelde me zo waardevol als een gebruikt buskaartje”) of van personen (,,zo gesloten als een paraplu en spraakzaam als een begonia”).

Drugspanden

In de tussentijd gebeurt er in Veums omgeving altijd van alles, zoals inspecteur Muus zo ergert. Van brandende drugspanden tot een verdrinking in het Aquarium van Bergen. Bij Veum hoef je je niet te vervelen.

Dat vinden overigens ook in toenemende mate de Nederlandse lezers, want de privédetective is inmiddels zo populair dat uitgeverij Marmer heeft besloten de hele reeks opnieuw uit te brengen. Dit Zwarte schapen is er een van, het dateert uit 1988. En dan krijg je wel weer een fraai tijdsbeeld cadeau, van Carls hippe kledij tot opmerkelijke zaken als een ’moderne toetsentelefoon’ en een ’kleurentv’. Gewoon genieten.

✭✭✭✩