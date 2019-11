Vitaminepillen en George houden Britt Dekker overeind

Het hoofd van de 27-jarige paardenfan loopt dan ook niet over. „Mentaal ben ik niet van suiker en niemand kan me vervangen, dus dat zorgt er ook voor dat je wel blijft staan.” Ook haar paard George, dat ze kreeg van John de Mol om drie programma’s voor Talpa te maken, is een belangrijke drijfveer. „Dan zie ik George en weet ik weer waar ik het voor doe.”

Haar eerste show voor Talpa gaat maandagavond van start. In de SBS6-serie Opgezadeld met Britt krijgt Nederland een kijkje achter de schermen van haar drukke leven. Spannend, vindt ze. „Ik vind het wel heel zielig voor de fans van Chateau Meiland. Ik vervang gewoon het allerleukste programma op de televisie.”

Droom

In de docuserie is ook te zien hoe Britt met George traint voor het NK Dressuur, haar grote droom. „Het is eigenlijk heel tegenstrijdig. Het is een haalbaar doel als ik de tijd neem om echt te trainen, maar dat is met de drukte nu onrealistisch. Ik hoop dat ik volgend jaar meer vrij kan nemen zodat ik de tijd heb.”

Britt is ook al in gesprek over een tweede programma dat ’heel erg gaaf is als dat doorgaat’. Ze mag nog niets verklappen, maar deelt wel dat het in ieder geval niets met paarden te maken heeft. Voor Britts derde show is nog niets bedacht.

Paardensport

Dat de presentatrice tien jaar na haar debuut in het RTL 5-programma Take Me Out zo veel moois heeft kunnen maken, had ze nooit verwacht. „Ik heb ook nooit gedroomd van een televisiecarrière. Het overkwam me gewoon.”

Haar allergrootste droom is toch het hoogste niveau in de paardensport bereiken. Verder probeert Britt niet te veel te dromen. „Ik ben al superblij met wat ik allemaal meegemaakt hebt, soms moet je gewoon tevreden zijn met wat je bereikt hebt en niet altijd meer willen.”