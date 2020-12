Echtgenote (63) Dennie Christian overleden

„De niet aflatende liefdevolle aandacht van haar behandelend artsen heeft helaas niet mogen baten. We hebben de afgelopen periode niet gedeeld, daarvoor was het te zwaar”, vervolgt hij. Dennie en Roswitha waren 45 jaar samen en hebben twee kinderen, ROMINA en ALJOSCHA. Samen waren zij ook al de trotse opa en oma van enkele kleinkinderen.

De Duitse zanger brak in 1975 door in Nederland en had hier misschien nog wel meer succes dan in zijn geboorteland. Hij leerde goed onze taal te spreken en werd het gezicht van het jaarlijkse Schlagerfestival in Kerkrade, geproduceerd door zijn goede vriend HARRY THOMAS. Roswitha maakte al zijn successen vanaf de hit Rosamunde mee, maar het huwelijk van de twee beleefde ook een turbulente tijd. Toch overwon de liefde.

Zij wordt deze week in besloten kring begraven.