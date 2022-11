Kapotgeslagen gitaar van Kurt Cobain brengt bijna half miljoen op

De gitaar in kwestie is een elektrische Fender Mustang uit 1973. De opbrengst was van tevoren geschat op rond de 200.000 dollar. Cobain heeft er in 1989 twee avonden op gespeeld tijdens concerten in de Verenigde Staten, tijdens zijn eerste Amerikaanse tournee.

De gesigneerde en kapotgeslagen gitaar is een van 1500 muzikale attributen die in New York onder de hamer gaan. Ook een bril van John Lennon, een gitaar van Prince en een piano van Bob Dylan werden geveild. Voor de bril van de in 1980 vermoorde Beatle werd 162.000 dollar betaald. Het klavier van de activistische singer-songwriter kreeg voor 217.000 dollar een nieuwe eigenaar.

De gitaar van Prince verliet het pand voor 192.000 dollar. Een met diamanten bezet gouden horloge van Elvis Presley bracht 256.000 dollar op.