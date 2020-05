Inzoomen op ’De Nachtwacht’ van Rembrandt

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: „Het onderzoeksteam van Operatie Nachtwacht maakt gebruik van de allernieuwste technieken en verschuift voortdurend de grenzen van wat voor mogelijk werd gehouden. Voor onderzoekers is de foto een belangrijke bron van kennis en de online-bezoekers kunnen zich tot in het kleinste detail verwonderen over Rembrandts meesterwerk.”

Digitaal genaaid

De afbeelding is hier te zien

Om deze unieke foto te kunnen maken, heeft het imagingteam van het Rijksmuseum 528 foto’s van De Nachtwacht gemaakt, 24 rijen van 22 foto’s. Deze zijn met behulp van neural networks digitaal aan elkaar genaaid. De afbeelding bestaat uit in totaal 44,8 gigapixels (44.804.687.500 pixels). De afstand tussen de pixels is 20 micrometer (0,02 mm). Dit stelt de wetenschappers in staat het schilderij op afstand zeer nauwkeurig te bestuderen. De foto wordt ook gebruikt om alle toekomstige verouderingsprocessen in het schilderij nauwkeurig bij te kunnen houden.

Restauratie hervat

Het restauratiewerk aan het schilderij zelf wordt op woensdag 13 mei weer hervat. In het verder nog lege Rijksmuseum gaan de onderzoekers verder met het bestuderen van de staat van en het onderzoek naar Rembrandts grootste schilderij. Vanwege de coronacrisis lag het werk in de glazen ruimte twee maanden stil. Wel is het team vanuit huis doorgegaan met het analyseren van de eerder verkregen onderzoeksdata.

Het protocol voor het werken in de glazenruimte is inmiddels aangepast aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit heeft tot gevolg dat er, om minimaal 1,5 meter afstand te kunnen houden, niet meer dan twee personen tegelijkertijd aan het schilderij kunnen werken.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de tweede fase van het project, de restauratiefase van Operatie Nachtwacht, is verplaatst naar begin 2021. Deze zou na de zomer van start gaan, maar dat is niet langer haalbaar.