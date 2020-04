Minister De Jonge: ’Houd niet te veel hoop op Pinkpop’

Hoewel alle evenementen tot en met 1 juni zijn verboden en Pinkpop (19-21 juni) erna plaatsvindt, lijkt de kans groot dat maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd. De voornaamste reden om anderhalve meter afstand te blijven houden, is de druk op de zorg. „Daar moeten ze nu alle zeilen bijzetten om de coronabesmetting het hoofd te bieden”, aldus De Jonge. „We zitten echt nog wel even aan de maatregelen die nu gelden vast, want we moeten blijven voorkomen dat de zorg onder water komt te staan.”

De organisatie van de grote zomerfestivals is vooralsnog gewoon bezig. Wel riep de managing director van MOJO, verantwoordelijk voor onder meer Pinkpop en Lowlands, vorige week het kabinet op zo snel mogelijk een knoop door te hakken over de doorgang van de festivals.