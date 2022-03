Kylie Minogue reageert op einde soap Neighbours

Guy Pearce, die tussen 1986 en 1989 in 455 afleveringen van Neighbours te zien was als Mike Young, liet op Twitter weten: „Spijtig om te horen dat Neighbours ten einde komt. Los van dat het een ongelofelijke springplank was, kan niemand ontkennen dat de serie miljoenen mensen over de hele wereld geraakt heeft. Het heeft ons allemaal op onmetelijke manieren bij elkaar gebracht. Het is een ware eer dat ik daar deel van uit mocht maken. Mooie herinneringen.”

Ook Kylie Minogue, die in diezelfde periode Charlene Mitchell speelde in de soap, liet van zich horen. „Ik zal altijd dankbaar blijven voor de ervaring en de vrienden die ik bij Neighbours heb opgedaan. We hadden geen idee hoe groot de show zou worden en hoe kijkers ons in hun harten zouden sluiten. Pure liefde!”

Pearce en Minogue zijn twee van de vele Australische sterren die acteerervaring opdeden bij de soap. Ook onder meer Margot Robbie, Jason Donovan, Hemsworth-broers Luke, Chris en Liam, Russell Crowe, Ben Mendelsohn en Natalie Imbruglia waren te zien in Neighbours.