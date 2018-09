Twilight-actrice Ashley Greene getrouwd

Brides magazine onthult dat Ashley en Paul midden in een bos trouwden. Ze hadden 120 familieleden en vrienden uitgenodigd, waaronder Twilight-collega Robert Pattinson, acteurs Zac Efron, Liam Hemsworth en Aaron Paul, zangeres Ashlee Simpson en haar man Evan Ross en actrice Brittany Snow.

Greene en Khoury zijn sinds 2013 samen. Het stel verloofde zich in 2016 tijdens een reis naar Nieuw-Zeeland. In een interview in maart 2017 zei Ashley nog dat ze lang verloofd wilde zijn. „We willen graag van onze relatie genieten. Van het samenwonen. En daarna gaan we van onze verloving genieten. We willen niet snel trouwen. Het is een leuke tijd en ik snap niet waarom je je daarmee zou willen haasten.”