Kleinzoon (19) Robert De Niro overleden: ’Het spijt me zo, mijn lieve jongen’

Leandro’s moeder Drena bevestigt het overlijden van haar zoon op sociale media, maar doet geen uitspraken over de doodsoorzaak van de tiener.

In een emotionele post op Instagram schrijft ze hoe ze van haar ’mooie, lieve engel’ hield vanaf het moment dat ze hem voelde bewegen in haar buik: „Je bracht me zoveel vreugde en was alles dat goed en puur was in mijn leven. Ik mocht willen dat ik nu bij je was, want ik weet niet hoe ik zonder je moet leven.” Drena vervolgt: „Er werd zoveel van je gehouden. Helaas was liefde niet genoeg om je te redden. Het spijt me zo, mijn lieve jongen.”

Opa

Drena is de oudste dochter van Robert De Niro. De acteur adopteerde haar in 1976 toen hij trouwde met Drena’s moeder, zangeres Diahne Abbott. In 1988 strandde het huwelijk, maar vader en dochter hielden een hechte band. De Niro had ook goed contact met zijn overleden kleinzoon die vastberaden was in de voetsporen van zijn wereldberoemde opa te volgen.

Leo timmerde aan de weg met rolletjes in films als A star is born, The collection en Cabaret Maxime.