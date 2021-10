Premium Het beste van De Telegraaf

Drama met oversentimenteel slot ’Sweetness in the belly’: Ontheemd in eigen land

— Wat: drama — Regie: Zeresenay Mehari — Met: Dakota Fanning, Wunmi Mosaku, Yahya Abdul-Mateen II

Door Fabian Melchers

Flashbacks naar Ethiopië laten zien wat Lily (Dakota Fanning) moet missen sinds ze gevlucht is.

Ze mag dan een Brits accent en een witte huidskleur hebben, in Engeland voelt Lily zich net zo min thuis als andere immigranten. Na een jeugd in Marokko en een romance in Ethiopië, lijkt ze er nu alleen voor te staan. In Sweetness in the belly zitten er gelukkig meer vrouwen in hetzelfde schuitje.