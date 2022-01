Gelredome verwijdert eretegels Marco Borsato: ’Het is duidelijk waarom’

Een woordvoerder van het Arnhemse stadion laat na berichtgeving van Omroep Gelderland weten aan De Telegraaf dat het besluit is genomen na intern overleg. „Ik zou eigenlijk niet weten wat ik daar nog meer over kan vertellen. Het is een duidelijk verhaal, ik denk dat u ook de kranten leest en zelf het nieuws volgt.”

Volgens de woordvoerder – die zegt dat Borsato zelf niet is ingelicht over de beslissing – is Gelredome niet gezwicht onder eventuele druk van buitenaf. „Nee, en het is ook niet zo dat wij hiermee een boodschap willen uitdragen.” Op de vraag wat er zal gebeuren als de zanger eventueel wordt vrijgesproken, heeft ze geen antwoord. „Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad.”

The Voice

Vrijdag liet de thuishaven van voetbalclub Vitesse al weten in beraad te zijn over de tegels na de uitzending van Boos. Meerdere vrouwen deden in het BnnVara-programma van Tim Hofman hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland en verschillende keren werd de naam van Borsato genoemd.

De hitzanger kreeg de twee stervormige tegels voor zijn uitverkochte concertreeksen Symphonica in Rosso (2006) en Wit licht (2008). In 2011 kreeg de hij een gevelsteen toen hij de mijlpaal van 25 uitverkochte concerten in het GelreDome bereikte. Namen als Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna hebben ook een tegel in de zogenoemde Walk of Fame bij de hoofdingang van het stadion.

Aangifte

Borsato wordt ervan beschuldigd tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers te hebben betast, zo bleek uit de uitzending van het programma Boos dat donderdag op YouTube verscheen. Drie van hen waren voormalige deelneemsters van The Voice Kids. Ook ligt er een aangifte tegen hem. Borsato diende zelf ook een aangifte in wegens smaad.