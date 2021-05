Jeangu Macrooy krijgt staande ovatie in Ahoy

Stan Huygens Journaal

Nieuwe kathedraal in Leusden

Schouwburgen, bioscopen en andere podia door het hele land zitten door corona met de handen in het haar. Maar in Leusden wordt in corona-tijd zomaar een theater geopend met 850 plaatsen. De allereerste muziekuitvoering in dit fonkelnieuwe Afas Theater was voor een zeer select publiek.