The Masked Singer-deelnemer zet masker af tijdens show: ’Veel te warm’

De paarse Gremlin, een van de deelnemers van dit seizoen, had het zó warm dat hij besloot zijn masker af te doen.

„Ik wil dit masker nu af doen”, gromde het beest. „Het is veel te warm.” Presentator Nick Cannon was compleet in de war: „Nu al? Maar dat is niet de bedoeling!”

En dus volgde er, voor het eerst in de geschiedenis van The Masked Singer, een onthulling zonder eliminatie. Enkele seconden later stond acteur Mickey Rourke met zijn masker in de hand op het podium.