Herman van Veen krijgt Buma Lifetime Achievement Award uitgereikt

De 78-jarige artiest weet volgens de jury „met zijn unieke performancetalent, taalgevoel en veelzijdigheid niet alleen in Nederland, maar ook ver buiten de eigen landsgrenzen ongekend succes te boeken.” „Zijn muziek is veelzijdig, variërend van pakkende melodieën en vrolijke deuntjes tot gevoelige en introspectieve ballades.”

In een reactie zegt Buma Cultuurdirecteur Frank Helmink dat er in het systeem van Buma/Stemra bijna 2600 werken staan geregistreerd waar de naam van Herman van Veen aan verbonden is. „En dan kan daar nog een groot aantal bewerkingen aan worden toegevoegd. Ook verschenen er meer dan 180 cd’s, ruim 20 dvd’s, tientallen boeken en scenario’s en vele toneelstukken en muziektheatervoorstellingen van zijn hand. Bovendien is hij een groot podiumkunstenaar. Herman is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de ambassadeur van Nederlandse theater-, kleinkunst- en muziekcultuur in binnen- en buitenland. Kortom, eigenlijk doe je hem bijna tekort met slechts één Lifetime Achievement Award.”

De uitreiking van de Buma Awards vindt maandag plaats in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Donderdag werd al bekend dat dj Paul Elstak dan wordt geëerd met een Gouden Harp.