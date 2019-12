Star Wars en Linda trekken volle zalen

Honderden miljoenen fans over de hele wereld wachten al jaren in spanning af op het negende en laatste deel van de iconische filmreeks, die in 1977 van start ging. Een jaar na de gebeurtenissen in deel 8, The Last Jedi, probeert het verzet onder leiding van generaal Leia zich klaar te maken voor de laatste slag tegen de kwade First Order.

De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac. Ook actrice Carrie Fisher is in de film te zien, ondanks het feit dat zij voor de opnames overleed. Haar scènes bestaan vooral uit ongebruikt materiaal uit de vorige twee delen.

Autistische broer

Ook April, May en June, de nieuwe film van het team van Gooische Vrouwen, deed het de eerste dag goed in de bioscopen. Met meer dan 33.000 bezoekers behaalde de eigentijdse tragikomedie, over drie zussen die als hun moeder op sterven ligt moeten uitvechten wie hun autistische broer in huis neemt, een derde plek in de lijst. De hoofdrollen worden gespeeld door Linda de Mol, Olga Zuiderhoek en Bas Hoeflaak.

In de arthousebioscopen doen vooral de Zuid-Koreaanse satire Parasite, de veelgeprezen film Mi Vida met Loes Luca en Sorry We Missed You, de nieuwe film van de Britse cineast Ken Loach het heel goed.