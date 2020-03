Coronavirus of niet: Liam Gallagher wil toch trouwen in Italië

Of de beslissing om koste wat kost in Italië elkaar het jawoord te geven echt afkomstig is van Liam blijft onduidelijk. Op de vraag van een volger of het longvirus de voorbereidingen voor de trouwpartij niet in de war sturen, antwoordt Liam dat „ze er moeilijk van af te brengen is.” Het heeft er dus alle schijn van dat zijn verloofde haar zinnen heeft gezet op een huwelijksplechtigheid in Italië.

Liam stapt later dit jaar in het huwelijksbootje met Debbie Gwyther. Vorig jaar had de vroegere frontman van de band Oasis haar ten huwelijk gevraagd.

In Italië zijn momenteel ruim 21.000 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 1440 Italianen zijn eraan overleden. Liam had eerder deze week twee concerten moeten afzeggen vanwege het virus.