The Bachelorette omgegooid om BLM

Er was een hoop kritiek op het programma, omdat er niet genoeg diversiteit zou zijn. Eigenlijk zou James onderdeel uitmaken van één van de mannen in The Bachelorette, waarin een vrouw op zoek gaat naar de liefde. Door de coronacrisis ging dit niet door.

„Wij hebben de verantwoordelijkheid dat de liefdesverhalen die we uitzenden, representatief zijn voor de rest van de wereld. Dit is nog maar het begin”, zegt ABC Entertainment-directeur Karey Burke.

Naar verwachting is het nieuwe seizoen van The Bachelor met vrijgezel Matt James in 2021 te zien.