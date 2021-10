Paul de Leeuw begint op 4 november met nieuw BnnVara-programma

In Busje komt zo trekt De Leeuw in een grote touringcar door Nederland. De mensen thuis bepalen waar De Leeuw heen gaat en wat hij precies gaat doen. Zo kan het zijn dat hij mensen een hart onder de riem steekt, ruzies probeert op te lossen of mensen juist heel boos moet maken.

Het is het eerste grote nieuwe programma dat De Leeuw maakt voor BnnVara nadat hij in 2018 de omroep na bijna dertig jaar vaarwel zei. Hij stapte over naar RTL4, maar beëindigde dit contract in 2020, eerder dan gepland.

De Leeuw presenteerde eerder dit jaar al voor BnnVara de talkshow Op1, samen met Astrid Joosten.