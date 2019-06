Freek de Jonge binnenstebuiten ✭✭✭

Hella, vlak voordat zij het haar van haar man Freek knipt en hij het niet kan laten daar een grapje van te maken.

Freek de Jonge wil maar niet van ophouden weten. In de documentaire Freek spreekt collega Herman Finkers zijn verbazing uit over de extreem hoge productie van de 74-jarige cabaretier. Maar wat voor de meesten gewoon een vak is, is voor hem zijn leven. En zonder dat vak is er geen leven.