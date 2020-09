Negende Fast & Furious-film gaat de ruimte in

Castleden Luke Evans, Michelle Rodriguez, Vin Diesel en Gina Carano tijdens de première van Fast & Furious 6. Ⓒ ANP/HH

Michelle Rodriguez heeft in een radio-interview bevestigd dat de negende Fast & Furious-film de ruimte in gaat. De actrice, die in de reeks Letty speelt, zei dit in een radio-interview in The Jess Cagle Show.