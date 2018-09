Is BORIS zijn Lilly dankzij HAAR al vergeten?

Nog geen twee maanden na de breuk met zijn Lilly, heeft Boris Becker het op Wimbledon maar wat gezellig met de Britse tv-ster - en ook twee keer gescheiden - Melanie Sykes. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het nieuws van hun scheiding (in goed Duits: hun ’ehe-aus’) was eind mei voorpaginanieuws in de hele wereld. Maar lang lijkt BORIS BECKER niet te treuren over de breuk met zijn Nederlandse, inmiddels ex-vrouw, LILLY. In zo ongeveer zijn tweede woonkamer, het centrecourt van Wimbledon, lijkt hij zijn pijlen alweer op een volgende dame te richten.